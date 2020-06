Vietri sul mare ecco come si disciplina il suolo pubblico, gratuito fino a ottobre. Tutti gli atti

L’Amministrazione Comunale è consapevole del contributo fondamentale che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, alimentari, artigiani del settore alimentare) svolgono per la vita cittadina.

In questo periodo di emergenza sanitaria questo settore, come molti altri, ha subito un grave danno economico dalla sospensione forzata delle attività. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di adottare una normativa transitoria che consenta agli esercizi di somministrazione di riprendere le proprie attività, garantendo allo stesso tempo la sicurezza di chi lavora e dei clienti.

Con tali finalità l’Amministrazione Comunale ha deciso di concedere gratuitamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, alimentari, artigiani del settore alimentare) le occupazioni di suolo pubblico e i loro ampliamenti. Tale gratuità non è applicabile alle occupazioni sugli stalli blu in quanto tali aree sono in concessione a soggetto privato.

La Giunta Comunale con delibera nr. 38 del 26/05/2020 ha approvato il “Disciplinare per regolare in via transitoria le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione, artigiani del settore alimentare ed alimentari” per il periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020.

Qui l’allegato.