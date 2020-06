Vietri sul mare. Denunciato titolare di un locale che aveva sette lavoratori in nero

Vietri sul mare, Costiera amalfitana . Nella serata fra sabato e domenica la Compagnia Carabinieri di Salerno ha dato corso ad un ampio servizio coordinato di controllo del territorio in Vietri sul Mare, volto a consentire una movida sicura nella nota località costiera. Capofila del servizio la Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare, sempre presente per le esigenze della comunità, supportata da personale motociclista della Sezione Radiomobile, militari in abiti civili della Sezione Operativa e Carabinieri specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno.

I controlli si sono orientati sul rispetto della legalità in genere, con decine di controlli a persone e mezzi, per accrescere la percezione di sicurezza a vantaggio di tutti i presenti. Oltre ad aver elevato alcune sanzioni al codice della strada, il dispositivo si è orientato sul rispetto delle norme vigenti all’interno dei locali. Grazie all’intervento del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro è stato controllato e sanzionato un locale del comune vietrese. Di 17 lavoratori controllati ben 7 sono risultati privi di regolare posizione assicurativa.

Da tale controllo sono scaturite sanzioni per 27200euro, che se non pagate daranno luogo all’eventuale chiusura del locale. La Compagnia Carabinieri di Salerno darà corso ad analoghi servizi su tutto il territorio per il periodo estivo, sempre a tutela della legalità e dell’ordinato vivere sociale.