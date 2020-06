Vietri sul Mare. Da domani possibile prenotare l’accesso alla spiaggia: ecco a quale numero. Riportiamo di seguito quanto scritto dal sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone:

Da domani è possibile prenotare l’accesso alla spiaggia libera al numero 3395366868 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Per questa settimana, in via sperimentale, sarà solamente a prenotazione o previa presentazione ai gazebo e verificando il numero di persone presenti in spiaggia.

Confidiamo nella buona educazione degli utenti nell’utilizzo degli spazi.