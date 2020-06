Vietri sul Mare, ascensore fermo e inquinamento: i vietresi chiedono controlli

Una strada completamente invasa da erbacce, divenute piante di alto fusto, cartacce ed anche “ricordi” amorosi di qualche coppietta che, nella notte, trova la sua alcova nella strada poco illuminata e poco frequentata. Ce lo racconta Antonio Di Giovanni per La Città di Salerno.

Come se non bastasse, l’ascensore inaugurato nel maggio del 2019 secondo voci ufficiose dovrebbe “ripartire” verso la metà di giugno, poiché sembra che dal ministero siano arrivati i permessi per il funzionamento. Con l’avvicinarsi dell’estate e soprattutto, come sperano in molti, l’arrivo dei turisti potrebbe sbloccare la manutenzione a Vietri. Anche le piante che abbelliscono le aiuole di fronte all’ascensore sono “sfregiate” per la rottura di alcune mattonelle. Il parcheggio della stazione è teatro di “imprese” da parte di incivili, i quali lasciano bottiglie di birra, cartoni per le pizze in bella mostra.