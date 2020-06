Vietri sul Mare. Arrestato ragazzo salernitano di 33 anni: in spiaggia invece che ai domiciliari. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della sezione Radiomobile hanno tratto in arresto a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, un ragazzo salernitano di 33 anni, per reato di evasione. Il giovane, infatti, era agli arresti domiciliari a Salerno, ma è stato intercettato dalle Forze dell’Ordine sulla spiaggia di Vietri.

Una volta tratto in arresto è stato condotto presso la casa circondariale di Fuorni in attesa del rito direttissimo di fronte al GIP che si terrà nelle prossime ore.