Vico Equense. Sull’abbattimento del mostro di Alimuri il Comune vince sulla SICA dando ragione a Elefante

Vico Equense ( Napoli ) . Sull’abbattimento del mostro di Alimuri il Comune vince sulla SICA che deve rimborsare le spese. A dire la parola fine il Consiglio di Stato, al quale si erano appellati dopo la sentenza del Tar Campania. Il “mostro” di Alimuri fu così chiamato da Legambiente, considerato lo scempio peggiore della Costa di Sorrento, fra i peggiori d’ Italia.

Doveva essere un albergo in riva al mare ma siccome che fu costruito in una zona dove potevano cadere di massi, poi come si è verificato in circa 50anni, non fu mai finito e restò così fino a quando fu demolito con la Giunta del sindaco Gennaro Cinque, per opera dell’assessore ingegner Antonio Elefante che fu determinante . Infatti il 30 novembre 2014 per abbatterlo ci vollero dei giorni di lavori per sistemate nei punti vitali ben 1.200 microcariche di dinamite, che in 12 secondi lo misero a terra definitivamente, fu demolito a spese del Comune di Vico Equense.

Da quel momento iniziò una battaglia tra il Comune vicano ed i proprietari, perché l’Ente voleva essere pagate le spese di demolizione, ma la sentenza i magistrati romani stabilirono che esse non potevano essere addebitate alla Sica srl in quanto “non è responsabile dell’illecito edilizio” perché “ha acquistato l’area interessata dall’abuso quando questo era stato già da tempo realizzato”. Ora, invece, cambia tutto.

Così nella giornata del 18 giugno il primo cittadino, Andrea Buonocore, da la notizia dell’avvenuta sentenza : “Ho il piacere di comunicarvi che con articolata sentenza, il Consiglio di Stato, affrontando minuziosamente tutti gli aspetti della controversia vicenda, ha confermato la bontà dell’azione amministrativa sia in relazione alla demolizione in danno dell’ecomostro di Alimuri, che per anni ha deturpato le nostre splendide coste, sia in ordine all’obbligo di rimborsare le ingenti spese sostenute dall’Ente”.

“Si tratta di una vittoria – afferma il sindaco Buonocore – che rende finalmente giustizia all’Ente rispetto ad un privato che si è sempre opposto alle legittime azioni di questa Amministrazione a tutela del territorio e dell’ambiente”.

Con questo ringrazia gli avvocati Erik Furno ed Emilia Dubbioso, che hanno rappresentato impeccabilmente l’Ente in giudizio e tutti i funzionari che, a vario titolo, con il loro impegno e la loro professionalità, hanno efficacemente contribuito.

La vicenda è stata seguita da Positanonews , il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, per almeno venti anni .