Vico Equense, spiaggia solo per residenti: monta la polemica dopo servizio TG1

Polemiche dopo il servizio del Tg1 andato in onda ieri sera e che ha visto protagonista il Comune di Vico Equense. Nel servizio è stato spiegato come chi non sia residente non possa recarsi in spiaggia, che sia libera o privata: sono stati intervistati alcuni giovani, i quali, arrivati a Vico Equense, non hanno potuto passare una giornata di mare a causa delle limitazioni previste per l’emergenza Coronavirus.

Per qualcuno, come si legge sui social, il servizio farebbe trasparire un’immagine troppo negativa della situazione e in particolare, non sia d’aiuto a tutti coloro che lavorano nel comparto turistico e della balneazione in generale: passerebbe il messaggio che, difatti, a Vico Equense sia inutile andare.

In molti hanno addirittura chiesto l’intervento del sindaco Buonocore.