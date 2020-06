Vico Equense, Rossella Staiano: “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a collaborare per la tutela della nostra gente, ma tutto troppo lento”

Vico Equense – Giovedì 4 giugno si è riunito il Consiglio Comunale, per discutere di 12 punti all ordine del giorno. Nasce un vero e proprio scontro, la minoranza chiede risposte concrete al Sindaco della città. Vico Riparte è un atto di indirizzo nato dall’ascolto dei cittadini, per venire incontro alle esigenze nate durante e dopo la pandemia: riduzione, sospensione, annullamento delle tasse che oggi pesano come non mai sulle casse delle famiglie del territorio. Abbiamo intervistato la consigliera Rossella Staiano “Stiamo vivendo una profonda crisi economica oltre che sanitaria, i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni, che oggi dovrebbero rappresentare un ancora, solo una parte della popolazione sta poco alla volta riprendendo a lavorare, ma in condizioni di assoluta incertezza, il virus potrebbe ritornare, e le attività hanno paura“. Il Sindaco boccia la proposta senza ma e senza se, come è stato possibile ascoltare dal video pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Vico Equense. “Dopo il Cura Italia ci vorrà il Cura C omuni“ , queste le parole del sindaco durante il dibattito, “E al cura cittadini chi ci pensa?”, continua la neo eletta, “Sono mesi dall’inizio di questa emergenza che chiediamo ascolto e abbiamo confermato la nostra disponibilità a questa amministrazione nel collaborare per un fine unico ovvero la tutela della nostra gente, delle attività, delle famiglie, ma c’è un muro troppo grande da superare il pregiudizio dei vincitori e dei vinti, e questo non serve a nessuno se non a rallentare un sistema che oggi ha solo bisogno di scelte decise, che non deve restare a guardare o aspettare un aiuto ma che deve lavorare per trovare il modo. Tutto troppo lento, dall’erogazione dei buoni spesa alla distribuzione di mascherine per bambini ricevute in data 7 maggio dalla Regione Campania e non ancora distribuite.

‌Basta pensare alle grandi opere irrealizzabili, dobbiamo pensare a dare respiro a tutte quelle famiglie che non riescono per qualche vizio di forma a ricevere sostegno dallo Stato, dobbiamo essere al fianco dei cittadini.

‌Nonostante ciò siamo aperti e continueremo a spronare quest amministrazione, e restiamo disponibili ad ogni forma di collaborazione per il bene della collettività! La politica del fare è quella che ci piace”