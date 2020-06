Vico Equense, riparte il mercato settimanale da via De Feo al Canale

Vico Equense, Penisola sorrentina. Inizialmente si vociferava di una possibile riapertura del mercato settimanale presso la frazione di Massaquano, in seguito alla sospensione casua covid-19. Ora, il sindaco Andrea Buonocore, tramite un post sui social, annuncia la ripresa del mercato in centro a Vico Equense:

Domani riprende il mercato settimanale a Vico, sospeso per l’emergenza Covid.

Il mercato si svolgerà in via De Feo – via Canale.

Ringrazio Rosaria Savarese e il Comandante Ferdinando De Martino per la preziosa collaborazione e gli operatori mercatali per il contributo fattivo.