Vico Equense riapre mari e monti: via libera a spiagge e funivia

Via libera al mare e alla montagna. L’amministrazione comunale ha fissato le regole per la fruizione delle spiagge, l’Eav ha stabilito per metà giugno la riapertura della Funivia per Faito, come scrive Ilenia De Rosa per Il Mattino. Terminato il lockdown, i cittadini possono cominciare a riappropriarsi degli spazi e delle bellezze naturalistiche che la costiera offre. E molti lo stanno già facendo. Nello scorso weekend gli amanti del trekking hanno affollato i sentieri di Monte Faito. Tanti i gruppi che domenica hanno raggiunto la vetta più alta dei Monti Lattari: il Molare, 1444 metri di altezza. Zaini in spalla, scarpe e racchette da trekking, colazione a sacco: giovani e meno giovani hanno scelto la montagna per trascorrere qualche ora a contatto con la natura, quasi a voler recuperare il tempo perduto a causa dell’emergenza Covid-19. Ognuno ha trovato la sua dimensione: chi, accompagnato da qualche strumento musicale, ha intonato qualche canzone nei pressi della croce della conocchia, chi si è fermato a contemplare il panorama dal santuario di San Michele, chi ha camminato senza sosta tra i boschi e chi, sul Molare ha immaginato di toccare dall’alto con un dito la penisola, Capri, il Vesuvio, le isole Li Galli. Tutti escursionisti che hanno raggiunto la montagna con mezzi propri. Da metà giugno, sarà inoltre possibile arrivare a Faito con la storica «panarella». Il servizio verrà riattivato, tenendo conto delle misure di sicurezza. «La cabina potrà trasportare un massimo di otto persone» spiega Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav.

Nel frattempo anche le spiagge riaprono, ma con restrizioni: le aree libere degli arenili saranno riservate ai soli residenti. «I tratti di spiaggia commenta il sindaco Andrea Buonocore – destinati da sempre al libero accesso e già affidati ai concessionari per la custodia e la pulizia, saranno riservati ai soli residenti e con ingresso gratuito. Tutti gli oneri inerenti l’applicazione delle misure anti-Covid sono demandati agli stessi affidatari». Domenica la giunta guidata dal sindaco Andrea Buonocore ha approvato una delibera che indica le modalità di fruizione del litorale nei tratti di spiaggia del Pezzolo, Calcare e Postali. Si tratta di un piano di gestione diretta delle spiagge libere e di controllo delle aree demaniali in concessione e in affidamento (stabilimenti balneari, chioschi, attività diportistiche) che vedrà impegnato il Comune. «Poche regole, semplici, chiare, potenzialmente applicabili a tutto il territorio, che mirano alla salvaguardia di tutti i cittadini e delle attività turistico-ricettive in previsione della prossima stagione balneare 2020» precisa il primo cittadino.

La spiaggia pubblica, dunque, sarà gestita dall’ente comunale coadiuvato dai concessionari e affidatari presenti. Essa sarà suddivisa in postazioni ben contraddistinte e delimitate. Ognuna di queste aree, pari a 10 metri quadrati, potrà ospitare un massimo di cinque persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente, oppure persone singole con distanza minima interpersonale di un metro e mezzo. Bisognerà prenotarsi e firmare un registro. Per il momento alcuni affidatari delle spiagge in concessione al Comune hanno completato le opere necessarie a rendere le spiagge fruibili alla popolazione in totale sicurezza e prevenire fenomeni che possano provocare o facilitare la diffusione del contagio da Covid-19. Tra questi Vittorio Mario (affidamento in località Marina di Vico Spiaggia Postali) e Patrizia Savarese (affidamento in località Marina di Aequa Spiaggia Calcaree). Gli altri stanno completando i lavori e a breve apriranno.