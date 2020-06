Vico Equense, pietre e detriti nei pressi delle gallerie in direzione Napoli: prestare attenzione – FOTO

Vico Equense. Pietre e detriti, nonché terreno, in quantità rilevante sulla strada che porta alle gallerie in direzione Napoli, sulla Statale Sorrentina. Ancora non sono note le dinamiche che hanno portato i massi ad invadere la carreggiata, ma fatto sta che bisogna prestare massima attenzione. La pericolosità, non solo per la presenza in sé delle pietre, risiede anche nel fatto che si trovino proprio all’imbocco delle gallerie. Ribadiamo, prestare massima attenzione.