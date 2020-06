Vico Equense. Multe per chi non taglia le erbacce

Vico Equense – Molti fondi di proprietà privata, posti a ridosso delle strade comunali, versano in totale stato di abbandono con la presenza di erbacce, cespugli e rovi, tali da divenire ricettacolo di rifiuti e rifugio di animali di ogni sorta. Il Comune di Vico Equense ha pubblicato un avviso con cui s’invitano tutti i proprietari di fondi a provvedere, entro la metà di giugno, alla ripulitura dei terreni di proprietà, mediante il taglio delle erbe, cespugli e rovi e tutto ciò che può essere causa di poca igiene per l’abitato, preoccupandosi altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, mediante conferimento negli appositi contenitori e spazi allo scopo predisposti all’isola ecologica comunale, previo prenotazione al numero 0818790470. Con l’avvicinarsi della stagione estiva questa situazione di incuria comporta anche notevoli inconvenienti di natura igienico- ambientali come il proliferare di insetti e soprattutto il pericolo di roghi. Va detto che la mancata ottemperanza degli adempimenti previsti entro il 15 giugno 2020, comporterà senza alcun preavviso l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 29-30-31 del D. Lgs. n. 285/92, in altre parole sanzione pecuniaria da euro 169,00 a euro 679,00 (con pagamento in misura ridotta pari a Euro 169,00 oltre eventuali, spese di notifica) e conseguente sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino, a proprie cure e spese, dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I sez. II, del titolo VI. In caso di mancata ottemperanza della sanzione accessoria, le opere necessarie verranno eseguite d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti. Un intervento quello della polizia locale che si ripropone quasi ogni anno con l’arrivo della stagione estiva, quando nei fondi privati si registra la crescita di erbacce e rovi.