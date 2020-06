Vico Equense, Montechiaro come Baghdad

Vico Equense ( Napoli ). E’ un borgo meraviglioso, lo si raggiunge lungo al S.S. 145 che va da Sorrento a Castellammare di Stabia, poco prima di Seiano. Si gira , pericolosamente, in un tornante e si sale in un vero e proprio percorso di guerra . Da due anni la strada è dissestata in più punti, sembra di stare in una strada colpita dalla guerra, invece si tratta di lavori malfatti, superficiali, senza controllo dell’amministrazione comunale. Perchè non si capisce per quale motivo lasciare questi pericoli lungo il tratto e mettere a rischio i propri cittadini in questo modo. Sono previsti vari lavori di miglioramento, è vero, come l’eliminazione dei fili della media tensione dell’Enel, il cablaggio dell’areo, la sistemazione di utili accessi per la zona dei “casini” e la stradina per Alberi, la frazione in condivisione con Meta, che porta poi alla zona alta dei Monti Lattari e della cittadina della Penisola Sorrentina, ma rimanere una strada in queste condizioni è da criminali. Non solo, la segnaletica, le erbacce, la scarsa, o nulla manutenzione, di un borgo che farebbe invidia alle più grandi realtà turistiche della Campania e d’Italia. Chi arriva qui rimane incantato, il tramonto a Montechiaro, che spazia dal Faito a Ischia , l’alba da Punta Campanella, le stelle, la luna, i tanti , e suggestivi, casolari, una struttura alberghiera, dei ristoranti immersi nel verde, angoli e prospettive da conoscere e apprezzare a piedi, lo rendono davvero un borgo bellissimo, ma per chi attraversa la strada l’impressione è di ritrovarsi nelle rotabili di Baghdad dopo i bombardamenti…