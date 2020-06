Vico Equense-Massa Lubrense: “ok” controlli Arpac di fine maggio

Ancora buone notizie per quanto riguarda le acque della Penisola Sorrentina. L’Arpac ha infatti reso noto l’esito degli esami che sono stati effettuati alla fine di maggio per quanto riguarda il litorale tra Vico Equense e Massa Lubrense: non sono stati riscontrati problemi per quanto riguarda lo stato delle acque, quindi alcun problema per la balneazione.

Insomma, una bella notizia proprio il giorno dopo della decisione da parte del Comune di Vico Equense che ha deciso di riaprire le spiagge libere. Piano piano anche la Penisola Sorrentina sta tornando alla normalità, il percorso è ancora lungo, ma sicuramente la strada è quella giusta.