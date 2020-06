Vico Equense, Marina di Seiano. Strada di accesso al depuratore: regolamentata la sosta.

Vico Equense – Durante la stagione estiva, la strada che porta al depuratore di Punta Gradelle diviene un vero è proprio luogo di sosta. Auto e moto, di solito sistemati in maniera disordinata, ostacolano addirittura il transito dei mezzi pesati adibiti al trasporto dei residui della depurazione. Il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, per risolvere il problema ha chiesto al Consorzio A.R.I.P.S., ente proprietario del tratto di strada, di trasferire, fermo restando la proprietà, la gestione della strada di accesso al depuratore di Punta Gradelle al Comune di Vico Equense. L’assemblea dell’ A.R.I.P.S. si è riunita, e ha concesso in uso gratuito e temporaneo fino al 31 dicembre il tratto di via, che parte da via Murrano e arriva all’ingresso del depuratore. Sulla base degli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione comunale, il Comandante della polizia municipale, Ferdinando De Martino, ha emesso un’ordinanza che regola il posteggio. Strisce blu e bianche, più due posti riservati alle persone con disabilità.