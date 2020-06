Vico Equense. Lite fra amanti sulla spiaggia, la ferisce con una pistola giocattolo a piombini

Vico Equense ( Napoli ) . Lite fra amanti sulla spiaggia, la ferisce con una pistola giocattolo a piombini. Si era gridato alla sparatoria, invece si tratta di un episodio pare passionale, comunque grave che avvenga. Un uomo ha sparato con una pistola giocattolo a piombini alla gamba di una donna, forse per spaventarla, ma sono intervenuti i carabinieri di Vico e della Compagnia di Sorrento e l’ambulanza . La donna ancora non ha sporto denuncia, ricordiamo che se non si superano i giorni di prognosi non si procede neanche d’ufficio e quindi se la donna non farà denuncia per lesioni non ci sarà neanche un processo. Certo potevano dirimere le loro questioni in altro modo e altrove, il dialogo e il confronto dovrebbero essere alla base dei rapporti umani.