Vico Equense. L’Avis torna per un’altra giornata dedicata alla donazione del sangue, appuntamento fino alle 21

L’AVIS torna a Vico Equense, per un’altra giornata dedicata alla donazione del sangue. L’appuntamento con l’unità mobile è fino alle 21, alle spalle della chiesa dei Santi Ciro e Giovanni. “Il sangue non si produce in laboratorio, bisogna donarlo. – spiega il presidente dell’Associzione Avis Comprensorio Napoli 5, Marialuigia Pentangelo – Donare il sangue puỏ davvero salvare una vita o addirittura più vite. Se nessuno lo facesse, molti malati di leucemia non potrebbero sopravvivere, cosi come le persone in gravi condizioni dopo un incidente. Inoltre, il sangue puó servire ai pazienti che subiscono un’operazione chirurgica; nel corso di qualsiasi intervento può diventare necessario.”