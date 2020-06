Vico Equense. La proposta: creare un marchio di qualità per i locali.

E’ questa una delle proposte formulate dal gruppo Vicotown meeting, coordinato dai consiglieri comunali di opposizione: creare un marchio di qualità per la ristorazione di Vico Equense e avviare una grossa campagna mediatica per richiamare l’attenzione dei clienti, italiani o stranieri che siano. Il gruppo Vicotown meeting mira a rilanciare l’immagine del settore produttivo della città, dopo che la pandemia dovuta al Coronavirus ha messo in grossa difficoltà il settore della ristorazione.

L’ipotesi è quella di creare un marchio di qualità, dei menu basati soprattutto sull’uso delle materie prime agricole del territorio, le tradizioni e la biodiversità. In questo modo, in coordinamento con la task force di cui fanno parte gli chef stellati Gennaro Esposito, Giuseppe Guida e Antonino Cannavacciuolo, si potrebbe migliorare il brand e portarlo sul tavolo del turismo.

Tra le altre idee di Vicotown meeting ci sono: organizzare la raccolta di device donati, da distribuire alle famiglie in difficoltà per compensare il digital divide; la calendarizzazione di visite specialistiche gratuite in tutte le frazioni, per garantire in questo periodo di difficoltà economica per molti, che la salute venga assistita; censire, adattare e riattivare tutti i sentieri ed i percorsi pedonali, creare le condizioni per attrarre un turismo di nicchia e di elite, foriero di economie importanti sul territorio.