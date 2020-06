Vico Equense, la minoranza sull’ultimo consiglio comunale: “Stanchi di subire ingiustizie”

A Vico Equense la minoranza vuole fare chiarezza sull’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta esattamente una settimana fa. Riceviamo e pubblichiamo quanto dichiarato dal gruppo consiliare “Giovani”, con tanto di video con le dichiarazioni dei consiglieri durante l’assise (sopra):

ECCO A VOI IL CONTROCAZZIATONE…

La verita’ e’ una, ma di una storia ci sono sempre diverse versioni.

Per fare giusta informazione bisogna dare una notizia completa.

Ecco cosa e’ successo realmente durante il Consiglio Comunale del 4 giugno…

La minoranza non tace e vi mostra ciò che è accaduto quel giorno.

Domani un altro pezzitino di verita’…

A voi… Il Controcazziatone!

La minoranza stanca delle ingiustizie subite in Consiglio Comunale alza i toni e mostra la realtà dei fatti accaduti.