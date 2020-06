Vico Equense, la Giunta approva il rendiconto

Vico Equense – Approvato lo schema di rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario del 2019. È il risultato dell’ultima riunione della giunta presieduta dal sindaco Andrea Buonocore. Il provvedimento sarà ora sottoposto alla discussione del Consiglio comunale. Insieme al bilancio di previsione e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, il rendiconto rappresenta un documento fondamentale per la gestione finanziaria dell’ente locale. L’atto finanziario illustra in che modo sono state consumate le risorse autorizzate nel corso dell’anno, analizzando nel dettaglio come è composto l’avanzo di amministrazione in tutte le sue componenti.