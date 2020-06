Vico Equense, indagini su spari in spiaggia a Seiano: si sospetta un complice

Indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Vico Equense, sulla vicenda di cronaca che vede protagonista in negativo Antonio Abagnale, in carcere da venerdì sera a Poggioreale, accusato di aver sparato due colpi di pistola contro l’ex compagna alla Marina di Seiano, con la donna rimasta ferita.

Ritenuto possibile autore di questo insano gesto, la questione non si è fermata con l’arresto secondo quanto riportano i colleghi di Metropolis. Gli organi inquirenti stanno scavando nel passato della coppia, per capire se ci sono altri elementi cruciali e ricostruire il loro rapporto, condito da questo spiacevole episodio.

I militari diretti dal capitano Ivan Iannucci vogliono capire se nella fuga del presunto autore del raid alla spiagga, sia stato aiutato da qualche complice. Si sospetta infatti che la fuga dell’uomo sia stata coperta fino alla sua costituzione avvenuta a Torre Annunziata.

Dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, spiccata a carico dell’uomo dall’ufficio del giudice delle indagini preliminari, molto probabilmente Abagnale potrebbe essere sentito dai magistrati. Affiancato dal proprio difensore, potrebbe dunque fornire la propria versione dei fatti e ribattere la versione degli inquirenti

Il sessantatreenne intanto non risponde dell’ipotesi di tentato omicidio, ma è piuttosto indagato per lesioni gravi visto che ha sparato alle gambe della donna, A.M., di cinquantacinque anni, che fortunatamente non è in pericolo di vita tanto che si spera che a breve possa essere anche dimessa dai medici dell’ospedale.

Si tratta di una vicenda che desta scalpore, perché prima del far west a Seiano la donna si era già rivolta alle forze dell’ordine con segnalazioni precise e chiedendo aiuto. Motivo? Atti persecutori ma l’uomo non è mai stato destinatario di alcuna misura né tantomeno del divieto di avvicinamento.

Tutto è accaduto giovedì pomeriggio. A.M., in compagnia di un’amica, aveva deciso di trascorrere una giornata al mare per rilassarsi. Cosi ha raggiunto il lido balneare del complesso Axidie di Vico Equense. Poco dopo le 18, si è diretta verso il parcheggio situato nel borgo della frazione marinara di Seiano. Doveva riprendere l’auto e tomare a casa.

Ma a quel punto è entrato in azione il compagno che, nel giro di pochi istanti, in preda a un raptus di follia, ha fatto fuoco con una pistola. Due colpi, che hanno centrato la vittima a una gamba, ferendola: quindi non si trattava di una pistola a piombino, come inizialmente riferito. Le indagini puntano anche a chiarire come Abagnale sì sia procurato l’arma con cui ha esploso i colpi a Seiano e se la pistola era regolarmente detenuta.