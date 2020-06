Vico Equense. Incidente stradale all’uscita del tunnel sul Ponte di Seiano con un tamponamento a catena

Vico Equense. Pochi minuti prima delle 17.30 di oggi si è verificato un’incidente stradale nei pressi dell’uscita del tunnel sul ponte di Seiano, che ha visto coinvolte due macchine ed un furgone in un tamponamento a catena. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per gestire il traffico e due ambulanze per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte. Al momento non si conoscono altri particolari.