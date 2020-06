Vico Equense, il sindaco: “Ospedale unico in penisola? Il De Luca e Rossano non chiuderà mai”

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, rispondendo a una domanda di attualità, il Sindaco Andrea Buonocore ha confermato che non consentirà, mai e poi mai, la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale De Luca e Rossano. Il tema, che oggi trova spazio anche sul quotidiano Metropolis, è di stretta attualità.

“Fino a quando sarò sindaco – dice Buonocore – non consentirò mai che il pronto soccorso venga ridimensionato o chiuso, a costo anche di dormire in ospedale al piano terra”. Il Primo cittadino definisce una “sciagurata ipotesi” quella che da alcuni giorni gira in Città, circa un nuovo assetto dei servizi sanitari in tutta la penisola sorrentina, che però al momento non trova nessuna conferma ufficiale. “Siamo legati – continua Buonocore – all’ospedale e tutti pensano che preservarlo è necessario. Il De Luca e Rossano è parte integrante del territorio di Vico Equense. Se mai vedrà luce l’ospedale unico della penisola sorrentina, penso che la nostra città debba avere la certezza di un Psaut come Dio comanda. Siamo il comune più popoloso e ampio della penisola sorrentina e siamo anche la città più estesa. Vico Equense necessita, e l’esperienza Covid l’ha evidenziato, di una struttura efficiente”.