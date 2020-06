Vico Equense – Il sindaco Buonocore: “guariti i due positivi al Coronavirus”.

Il sindaco Buonocore di Vico Equense ha dato la notizia che tutti aspettavano: “il 15 maggio scorso vi ho comunicato che Vico Equense registrava due nuovi casi di Covid-19. Oggi sono felice di annunciarvi che, anche grazie al lodevole comportamento dei nostri due concittadini, i tamponi sono risultati negativi”. “In queste settimane quotidianamente ci siamo sentiti telefonicamente aiutandoli in tutte le difficoltà che una situazione del genere porta con sé. Ancora una volta la giusta condotta dei nostri concittadini ha fatto in modo che il contagio non si allargasse. Gli atteggiamenti responsabili sono alla base della prevenzione. Siamo tutti chiamati a seguire le indicazioni degli enti preposti, a non lasciarci andare ad atteggiamenti irresponsabili ed a mantenere alta la guardia. Un passo alla volta stiamo tornando alla normalità”. Il sindaco Balducelli di Massa Lubrense, invece, non ha ancora dato l’ufficialità ma pare che anche la donna massese, risultata positiva, all’ultimo tampone sarebbe risultata negativa.