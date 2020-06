Vico Equense. Giovanni Ponti: spiagge demaniali libere a di tutti, addio!

In nome del Covid-19, dell’ignoranza dei ns amministratori e della moda dei politici sceriffi, in continua campagna elettorale, complice la mancata ribellione dei residenti, ormai avvezzi ad ogni limitazione anche dei diritti più elementari, in molti Comuni stanno creando un precedente illogico e assurdo per lucrare e speculare anche sulle poche spiagge demaniali ancora libere dagli avvoltoi di turno già concessionari della maggior parte delle stesse.

Residenti si, ma per sole 3 ore in un corridoio segnato da funi dopo la prenotazione, la registrazione e la misurazione della temperatura, non residenti no, ad eccezione del caso in cui decidano di foraggiare gli avvoltoi di cui sopra. Ma cos’è il demanio dello Stato, la libertà dei cittadini, i diritti dei residenti e non che pagano le tasse, delle consulte tecniche con esperti, o di semplici cittadini,anche delle opposizioni, per decidere su temi così cruciali almeno a livello locale ? E Napoli bella muore…, scrisse Moscati nel 1923 a proposito della urbanizzazione e cementificazione della collina di Posillipo.