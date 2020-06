Vico Equense. Fontana storica usata come location per foto, l’immagine diventa virale

Vico Equense. Sta facendo il giro del web l’immagine che ritrae un ragazzo seduto sulla sommità di una delle fontane storiche della città, quella in pietra situata a San Francesco, nel Belvedere di Fra Cosimo, trasformata in una location per scattare foto da condividere poi con gli amici. E’ veramente assurdo vedere un’opera d’arte, perché di questo stiamo parlando, usata e “vandalizzata” per i propri interessi incuranti del danno che si può procurare all’antica fontana oltre al fatto di dimostrare di non avere alcun rispetto per i preziosi beni artistici di cui siamo chiamati ad essere custodi e che dovremmo difendere e preservare. Una vera vergogna… e che nessuno si permetta di parlare di “ragazzate”…