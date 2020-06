Vico Equense. Flora Beneduce è Gennaro Cinque con De Luca alla Regione Campania

Vico Equense Flora Beneduce annuncia il suo addio a Forza Italia e sosterrà alle prossime elezioni regionali in Campania il governatore Vincenzo De Luca. Una scelta che ha fatto anche Gennaro Cinque ex sindaco di Vico. Entrambi, seppure se in contrasto, saranno candidati in provincia di Napoli in collegi diversi, Cinque in quello di Sorrento, la Beneduce è sempre stata sostenuta nel collegio di Cesareo.

Nelle sue parole postate sulla sua pagina di Facebook, traspare l’amarezza verso un partito, Forza Italia, con il quale è stata eletta cinque anni fa in Consiglio regionale della Campania, che sembra propendere verso posizioni populiste e sovraniste.

“Parlo da medico prima ancora che da esponente delle istituzioni regionali- dice -. A De Luca non ho mai fatto mancare critiche, di merito e mai demagogiche, in questi anni di opposizione. Ma non posso non riconoscere che ha lavorato incessantemente per proteggere la Campania dalla avanzata della pandemia”.

In un momento molto difficile quando al Nord giorno dopo giorno il Covid-19 mieteva centinaia di vittime, il governatore De Luca, come un sergente di ferro, anticipava il Governo con i vari divieti per non fare aumentare i contagi in una zona sovrappopolata come la Città Metropolitana di Napoli. Ella di De Luca apprezza “anche il Piano socio economico che è andato a sopperire carenze del Governo”.

Mentre affonda i colpi al suo, ormai, ex partito: “Quanto a Forza Italia, da mesi segnalo, inascoltata, l`inopportunità di spostare l`asse del centrodestra verso posizioni populiste e sovraniste. Mentre sul piano nazionale riconosco che Berlusconi ha provato a resistere a questo andazzo, in Campania il centrodestra è letteralmente esploso”.

Un partito che sembra tenere botta, come suol dirsi, con il 7.4% ma che non sembra più essere affidabile, perciò: “Mentre sul piano nazionale riconosco che Berlusconi ha provato a resistere a questo andazzo, in Campania il centrodestra è letteralmente esploso.

Un partito che sul piano regionale assume decisioni senza il minimo confronto preventivo, con una gestione sempre più lontana dalle richieste dei territori, la mortificazione costante di qualsiasi iniziativa politica, sono tutti elementi che mi hanno indotto a lasciare Forza Italia.

Non sono la prima e non sarò l`ultima, stiamo assistendo a un vero smottamento”.

Sul candidato del centro destra che deve essere l’antagonista di De Luca, parla di “uno spettacolo indecoroso e triste che aumenta e di molto il malessere di un pezzo rilevante di quel mondo che non ne più delle logiche che lo hanno animato finora”.

Concludendo annuncia che nei prossimi giorni “convocherò una conferenza stampa per annunciare la mia ricandidatura, per illustrare il mio programma e spiegare i motivi di una scelta certo non facile, ma che ritengo essere quella più giusta.

Mi auguro che si possa ragionare dei temi cari alla nostra comunità, di questioni di merito e non di sterili pettegolezzi e chiacchiericci che no”.