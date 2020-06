Vico Equense. Divieto di transito in via R. Bosco per mezzi con peso superiore a 3.5 t fino al 3 luglio. A Vico Equense, in Penisola Sorrentina, da oggi lunedì 8 giugno 2020, fino a venerdì 3 luglio 2020 sarà vietato il transito a mezzi di portata superiore a 3.5 t, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in via R. Bosco, dal Bivio Via San Francesco al Bivio Via Macello.