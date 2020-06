Vico Equense. Demolizione dell’Ecomostro, il Consiglio di Stato conferma la bontà dell’azione amministrativa

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Cari concittadini, ho il piacere di comunicarvi che con articolata sentenza, il Consiglio di Stato, affrontando minuziosamente tutti gli aspetti della controversia vicenda, ha confermato la bontà dell’azione amministrativa sia in relazione alla demolizione in danno dell’ecomostro di Alimuri, che per anni ha deturpato le nostre splendide coste, sia in ordine all’obbligo di rimborsare le ingenti spese sostenute dall’Ente. Si tratta di una vittoria che rende finalmente giustizia all’Ente rispetto ad un privato che si è sempre opposto alle legittime azioni di questa Amministrazione a tutela del territorio e dell’ambiente.

Sento il dovere di ringraziare, per questa importantissima vittoria, il prof. Avv. Erik Furno che unitamente al nostro Avvocato Emilia Dubbioso hanno rappresentato, in modo impeccabile, l’Ente in giudizio e tutti i Funzionari che, a vario titolo, con il loro impegno e la loro professionalità, vi hanno efficacemente contribuito”.