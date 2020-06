Vico Equense. Da oggi riparte il mercato settimanale post Covid e cambia di posto

Vico Equense – Dopo due mesi di lockdown per il coronavirus covid-19 riparte a Vico Equense il mercato settimanale, che da oggi, sabato 20 giugno 2020, si terrà in via Luigi De Feo e via Canale, a eccezione degli esercenti che vendono piante e fiori che, fino a nuove disposizioni, restano collocati nel Piazzale Santi Ciro e Giovanni. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Andrea Buonocore, che disciplina anche l’accesso, al fine di garantire la salute del personale e dell’utenza, nel rispetto delle misure necessarie al contenimento del contagio da Covid-19. Distanza di un metro tra un posteggio e l’altro, cartelli informativi e nel caso si dovesse verificare all’interno dell’area mercatale, l’eccessiva presenza di utenti, la Polizia Locale coadiuvata da personale della protezione civile comunale, e con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, potrà temporaneamente interdire l’accesso all’area fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per il rispetto delle misure precauzionali ordinate. Con un’altra ordinanza invece, a firma del Comandante dei Vigili Urbani, Ferdinando De Martino, è stata disciplinata la regolamentazione della circolazione stradale. Istituito in via De Feo (ambo i lati) e in via Canale (tratto antistante i civici 16 – 20), limitatamente alla giornata del sabato, dalle ore 6.00 alle ore 14.00, il divieto di sosta con rimozione forzata.