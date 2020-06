Vico Equense, circa le minacce a Franco Cuomo,intervento di Guido Pollice che informa Procura e DDA Napoli.

Un esposto, inviato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a firma del Presidente Nazionale dell’ Associazione ambientalista VAS – Verdi ambiente e Società, di cui Franco Cuomo è il coordinatore per Vico Equense.

Vico Equense – Non è rimasta con le mani in mano l’Associazione Nazionale VAS Verdi Ambiente e Società Onlus, dopo le minacce subite da Franco Cuomo, Coordinatore della nota Associazione ambientalista per il territorio di Vico Equense. A seguito della denuncia ai Carabinieri da parte di Cuomo si registra anche l’immediato intervento, presso la Procura di Torre Annunziata e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, del Presidente nazionale, l’ex senatore della Repubblica, Guido Pollice, con un esposto che di seguito riportiamo:

“Esposto : Situazione di Vico Equense

Ill.mo Procuratore,

La presente per segnalarLe la grave situazione di Vico Equense dove il nostro rappresentante Franco Cuomo è soggetto a continue minacce per il suo costante e documentato impegno a difesa del territorio da anni massacrato da operazioni di speculazione.Nei giorni scorsi ha ricevuto un messaggio di chiara portata mafiosa,come da regolare denuncia presentata al comando dei CC di Vico Equense.Non è più sopportabile tale stato di cose,La prego di intervenire con la Sua autorità e dare un segnale di presenza a garanzia della sicurezza dei cittadini e di chi da anni vigila e denuncia le malefatte di Privati e delle Amministrazioni. – Sen.Guido Pollice Presidente Nazionale dell’Associazione Verdi Ambiente e Società (vas onlus aps ets). Senz’altro un potente faro quello acceso, dal Presidente Nazionale VAS, su di un territorio che , come il resto della penisola sorrentina, la legalità e il rispetto delle regole vengono invocate soltanto da cittadini coraggiosi come Franco Cuomo. – 23 giugno 2020 – salvatorecaccaviello