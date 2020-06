Vico Equense, cementificazioni e scarichi al Rivo d’Arco: WWF presenta esposto in Procura

Il WWF della Penisola Sorrentina ha presentato un esposto in Procura per alcune presunte irregolarità riscontrate nella zona del Rivo d’Arco, a Marina di Seiano, a Vico Equense. L’associazione denuncia un qualcosa che si è verificato nel corso degli anni, ovvero un incremento di cementificazioni e scarichi sospetti.

Stando a quanto denunciato, secondo il WWF ci sarebbe un cementificio che ogni anno diventerebbe più grande, oltretutto, negli scorsi mesi, è stata segnalata anche la presenza di un viadotto come strada al servizio del cantiere dell’impianto di depurazione, ma mai utilizzato a tale scopo, che è costata circa due milioni di euro ed attraversa la vallata.

Il cementificio sarebbe stato edificato alcuni anni fa proprio sulla sponda del rivo d’Arco e utilizzerebbe l’alveo demaniale come scarico delle acque di pulizia delle betoniere. Il rivo in questione, quando piove, porterebbe le acque meteoriche fino a mare. Per l’associazione ambientalista, quindi, la presenza di eventuali rifiuti e materiali industriali al suo interno inquinerebbe anche la costa vicana.