Vico Equense, “Calcare trasformate in pista da atterraggio”: la rabbia di Rosario Lotito

Vico Equense, duro attacco da parte di Rosario Lotito, esponente del M5S di Sorrento, nei confronti dell’amministrazione comunale vicana. Di seguito il post.

Ennesima dimostrazione di come a Vico Equense l’amministrazione comunale non ama la natura ed i luoghi che costituiscono la memoria storica di un paese e l’identità dei suoi cittadini.

Parlo della spiaggia delle calcare, antico luogo dove si svolgeva la lavorazione della pietra calcara necessaria per la produzione della calce che poi veniva utilizzata per la costruzione di muri ed edifici. Un luogo storico, diventato uno dei posti più suggestivi del paese dove i cittadini liberamente possono recarsi a fare il bagno.

Ma ora quel posto non è più riconoscibile, una vergognosa colata di cemento ne ha alterato le sue caratteristiche trasformando l’acciottolato, che conduceva al mare, in una “pista di atterraggio” così come giustamente l’ha definita Franco Cuomo.

L’ennesimo scempio perpetrato ai danni dei cittadini di Vico Equense che per l’ennesima volta sono stati feriti nella loro identità.

Rosario Lotito