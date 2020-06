Vico Equense, assolta la coppia di Piano di Sorrento beccata con 50 grammi di droga

Penisola sorrentina. Riportiamo in anteprima la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata che ha assolto con formula piena la coppia di Piano di Sorrento arrestata lo scorso 28 febbraio a Vico Equense. Il processo era fissato per fine marzo ma ha subito un notevole slittamento a causa delle note problematiche che ha causato l’emergenza sanitaria da coronavirus.

I giovani, ricordiamo, sono stati fermati mentre percorrevano a bordo della loro auto la strada statale 145 “Sorrentina” in località Seiano con addosso 50 grammi di marijuana e, dopo le perquisizioni proseguite in casa, i carabinieri hanno rinvenuto anche altro materiale per il confezionamento della droga.