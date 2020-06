Vico Equense. Alcol, droghe e gioco nei giovani: Nasce l’osservatorio permanente

Politiche giovanili fase 2. Alcol, droghe e gioco nei giovani: Nasce l’osservatorio permanente

Vico Equense – Nasce l’ osservatorio permanente per contrastare il disagio dalle dipendenze giovanili da alcol, gioco e droghe. A volerlo è la Giunta comunale di Vico Equense, che insieme alla dottoressa Valeria Esposito, assistente sociale, counselor, e componente della task force del Sindaco Andrea Buonocore, coadiuverà il Comune nell’elaborazione di strategie per il recupero e ricovero psicologico dei giovani in questa fase 2. L’ intento è di programmare e coordinare azioni volte al ripristino della socialità, pur tenendo ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria. Il progetto parte dal coinvolgimento di associazioni, parrocchie e singole professionalità del territorio che operano nell’ambito della relazione di aiuto, a fornire il proprio ausilio volontario per la creazione di un osservatorio e l’elaborazione di strategie specifiche per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni.