Vico Equense. Al via le nuove domande per i buoni spesa. Il sindaco: “Ne faccia richiesta solo chi ne ha veramente bisogno”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “A decorrere da oggi e sino a sabato prossimo, 6 giugno, è possibile presentare le nuove domande per ottenere i buoni spesa. Potranno presentare domanda solo coloro che non l’ abbiano già presentata per il precedente bando oppure che l’hanno presentata ma sono stati esclusi. La misura è rivolta alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da coronavirus.

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente, specificando in sintesi la situazione lavorativa del proprio nucleo familiare e, corredata dalla copia del documento di identità del richiedente, deve essere inoltrata per posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo @pec.comunevicoequense.it

Rinnovo l’appello a tutti i cittadini affinché ne faccia richiesta solo chi ne ha veramente bisogno in modo da non lasciare indietro nessuno”.