Vico Equense affollata, domenica con assembramenti in pieno centro

Si respira aria di normalità e voglia di vivere, con questo inizio della Fase 2. Tornano tante persone in Penisola Sorrentina, ma come documentato anche in altre zone d’Italia, ci si scontra con situazioni che lasciano a desiderare sul fronte del distanziamento sociale. La situazione in foto, qui segnalata alla nostra redazione, mostra com’era oggi a Corso Umberto I, zona centralissima di Vico Equense.

Siamo nei pressi della Gelateria Gabriele, tanti giovani ed un clima spensierato, fatto non fosse se negli scorsi mesi non si avrebbe patito un lungo e sacrificante lockdown, con la pandemia da coronavirus che ci ha costretti a casa. Una domenica si affollata, ma putroppo con assembramenti, con molti ragazzi senza mascherina (nella nostra regione è ancora d’obbligo anche all’aperto). Vico Equense è recentemente diventata covid free, tre giorni fa sono guariti gli ultimi due contagiati.