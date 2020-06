Vico Equense. A Seiano i festeggiamenti per la Festa di Sant’Antonio.

Solitamente, a Seiano, in Vico Equense, il 13 giugno è giornata di grandi festeggiamenti da dedicare a Sant’Antonio. Nel corso degli anni abbiamo potuto assistere a Celebrazioni Eucaristiche all’aperto, alla processione via mare dal pontile delle Axidie e dal porto di Seiano che domina dal Golfo di Sorrento al Golfo di Napoli, ed agli spettacolari fuochi d’artificio a mare.

Quest’anno, a causa della pandemia da Coronavirus, la situazione è differente, ma non per questo si rinuncia ai festeggiamenti. Quest’anno, infatti, per rispettare al meglio le norme e limitare quanto più possibile la diffusione del virus, non si terrà la processione con il Santo, la banda ed il giro per mare: sarà soltanto il simulacro del Santo a raggiungere la banchina.

Infine, il Parroco di Seiano, Mons. Angelo Castellano offrirà al mare una corona floreale, in ricordo ed in memoria di tutti i nostri concittadini deceduti per il Coronavirus.