Vico Equense, 25 anni di matrimonio e l’amore di sempre: che gioia per Valentino e Teresa

Penisola sorrentina, Vico Equense. Sono trascorsi 25 anni da quel 25 giugno 1995, giorno in cui Valentino e Teresa pronunciarono il loro “sì” giurandosi amore eterno all’altare.

Oggi, 25 giugno 2020, festeggiano le nozze d’argento con la stessa passione di sempre, che hanno coltivato risposandosi ogni giorno e amandosi sempre più. Durante i 25 anni trascorsi insieme, hanno vissuto condividendo ogni sentimento, dall’amore alla tristezza, dalla gioia al dolore. Hanno condiviso lo spirito di sacrificio per curare quanto di buono fatto, dedicando tutto il tempo alla famiglia ed al lavoro.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia di Valentino e Teresa: la vostra storia è un esempio stupendo di ciò che occorre per essere marito e moglie.

In un’epoca buia in cui il potere e il denaro vincono sull’amore, l’amicizia e la famiglia, in cui il male vince sul bene, in cui le persone amano sé stesse calpestando il prossimo, voi, con la vostra unione, siete l’esempio dell’amore vero. L’unico che potrebbe migliorare il mondo – Anna, Antonio e la piccola Anna