Vicenda Praiano. Luigi Mansi e i sindaci Costa d’ Amalfi contro la Vuolo ( Lega) ” Solidarietà a Giovanni. Noi in trincea”

Vicenda Praiano. Luigi Mansi presidente in carica con i sindaci Costa d’ Amalfi contro la Vuolo ( Lega) ” Solidarietà a Giovanni. Noi in trincea” . Dopo due giorni , e dopo l’intervento di Secondo Amalfitano, ex sindaco di Ravello , pubblicato su Positanonews , distanza di poche ore dall’interrogatorio a Salerno del sindaco di Praiano arrestato ai domiciliari, interviene , a nome della Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi, di cui fanno parte tutti i sindaci della Costiera amalfitana, il sindaco di Scala Luigi Mansi, anche presidente della Comunità Montana Monti Lattari.

«Abbiamo appreso da alcuni organi stampa le dichiarazioni rese dall’Europarlamentare della Lega Lucia Vuolo riguardanti la vicenda che ha interessato l’amico Giovanni di Martino sindaco di Praiano.

Pur vantando natali di Angri l’Europarlamentare ha avuto l’ardire di affermare che “nel Salernitano c’e’ una classe politica da rifondare”.

A suo dire la pandemia “ha dato un potere senza precedenti agli amministratori locali, a partire dalla distribuzione dei buoni spesa” (sic!)

La Europarlamentare quando parla dei sindaci della Costa di Amalfi dovrebbe avere la onestà intellettuale di prendere atto che noi sindaci abbiamo gestito la emergenza sanitaria con determinazione, rigore e trasparenza.

Siamo stati in trincea impegnati ad evitare alle nostre collettività ogni disagio e contagio e a lanciare al mondo intero il messaggio di una Costa d’Amalfi sicura.

Tutto ciò è stato possibile grazie al nostro incessante impegno quotidiano al quale non si è sottratto il sindaco di Praiano . All’amico Giovanni in questo momento testimoniamo la nostra vicinanza con la viva speranza che la vicenda che stiamo vivendo sia solo un brutto sogno!

Invitiamo la Europarlamentare ad un pubblico incontro al fine di farle verificare con i fatti come amministriamo i nostri territori. A quest’ultima rivolgiamo l’invito “Melius re perpensa” di modificare l’affrettato giudizio espresso. Tanto a beneficio dell’immagine di tutti i comuni della Costa d’Amalfi».

Il documento è stato firmato da tutti i sindaci della Costiera amalfitana