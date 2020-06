Vicenda di Praiano. Intervista a Secondo Amalfitano “I sindaci della costa d’ Amalfi devono intervenire”

Ravello ( Salerno ) Sulla vicenda di Praiano che sta sonvolgendo la Costiera amalfitana Abbiamo raggiunto telefonicamente Secondo Amalfitano già Sindaco di Ravello e per diversi anni Coordinatore Nazionale dei Piccoli Comuni dell’ANCI, gli abbiamo chiesto qualche suo pensiero sulla vicenda del Sindaco di Praiano.

Cosa pensi di questa vicenda che è arrivata in un momento delicato per la vita della Costiera e non solo?

Non conosco i fatti se non per quanto pubblicato dalla stampa e dal tuo giornale in particolare, quindi non entro nel merito della vicenda in se, se non per sottolineare che le modalità e soprattutto la “quantità” dell’addebbito, mi lasciano interdetto e perplesso. È chiaro che la vicenda deve essere sviscerata nei minimi particolari sia per dare ai protagonisti e ai fatti la giusta luce e i giusti contorni, ma anche per ridare ai cittadini la giusta fiducia nelle Istituzioni. In genere in questi casi ci si rifugia nelle frasi fatte e nelle dichiarazioni di rito: “Ho fiducia nei Magistrati”; “non voglio interferire con il lavoro degli inquirenti”, e cose di questo tipo; lo evito accuratamente perché credo che nei sistemi democratici reali e autentici, ciascuno non solo può, ma deve dire quello che pensa, sia pure nel rispetto delle persone, delle regole e delle Istituzioni, Magistratura in primis.

Quindi ci dirai il tuo pensiero?

Certamente e come sempre, consapevole che mi farò più “nemici” che “amici”.

In specie di questi tempi, dire che si ha fiducia nella Magistratura, non è di sicuro un eufemismo, ma credo che sia una cosa non vera. Gli ultimi accadimenti ci dicono che nella Magistratura ci sono troppe cose da rivedere e che non funzionano, quindi la fiducia lascia il posto alla “speranza”. Detto questo, preciso che non mi intrigano le riflessioni di tipo giuridico o giudiziario, preferisco usare la materia grigia per analizzare i fatti e le circostanze in chiave sociologica e culturale.

La prima riflessione che mi viene da fare è che non ho letto e nè sentito la voce dei colleghi del Sindaco Giovanni Di Martino che, peraltro, è il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera e uomo di punta della componente partitica più rappresentata fra i primi cittadini della Costiera. Considero questa circostanza molto grave, e credo che la maggioranza dei cittadini la interpreti come una sorta di paura, se non peggio, di condanna.

Alla stessa stregua credo che il troppo parlare dei giustizialisti dell’ultima ora e a corrente alternata, che dopo pochi minuti dalla notizia già parlavano di dimissioni, sia ancora più fastidioso e imbarazzante del silenzio; verrebbe da sintetizzare il tutto con la presa d’atto che la Costa d’Amalfi è un territorio senza equilibrio e giusta misura, ma forse è più il caso di dire che, ancora una volta, la Costa d’Amalfi non riesce ad avere una linea comune.

Noi li abbiamo cercato i Sindaci, ma senza ottenere dichiarazioni da nessuno, effettivamente non capiamo il perché.

In questi episodi bisogna essere sereni e in grado di distinguere gli aspetti umani da quelli istituzionali della vicenda. Sotto il profilo umano, esprimere vicinanza all’uomo Giovanni Di Martino, alla sua famiglia e alla sua maggioranza, ritengo che sia un atto dovuto in specie da quanti hanno avuto con quel Sindaco una contiguità amicale prima ancora che formale e istituzionale. Io l’ho avuta e ho manifestato la mia vicinanza a chi ritenevo e ritengo stia attraversando un bruttissimo momento da un punto di vista umano.

Sotto il profilo politico istituzionale, ma senza voler muovere addebiti a nessuno, posso dire che fossi stato io un sindaco qualsiasi di quella Conferenza, avrei chiesto immediatamente la convocazione urgentissima di un incontro dell’Organismo Conferenza, per verificare la possibilità di una linea comune di pensiero e di azione, ma anche per nominare un portavoce/presidente facente funzione in questo momento delicato per l’intera Costa.

La sua esperienza pregressa di rappresentante nazionale degli oltre cinquemila Piccoli Comuni, cosa suggerisce.

Come ex sindaco e come coordinatore Nazionale dei Piccoli Comuni, ho cercato in tutti i modi di realizzare un lavoro di squadra; più si è piccoli e deboli, più forte deve essere l’unione per ottenere risultati apprezzabili. Ma la mia esperienza mi porta a dire che è proprio nei momenti brutti e delicati che bisogna essere uniti e avere una linea comune. Questa vicenda è anomala, gli accadimenti hanno provocato e provocheranno conseguenze importanti per la vita di una Comunità; personalmente ritengo che l’integrale applicazione della legge, senza tener conto del rapporto causa/effetto, è sbagliato e inopportuno, ma so bene che servirebbe una modifica al codice e non può essere responsabilità degli inquirenti applicare o no la Legge. Purtroppo in altri ambiti la “taratura” dei provvedimenti per alcuni reati è legge dello Stato – per tutti basta vedere il principio del possesso di “Modica quantità” per la droga -; nel nostro caso l’importanza del ruolo e della carica rivestita, quello che potrebbe e potrà comportare per la collettività di Praiano e della Costa, l’arresto del Primo Cittadino voluto dalla maggioranza del paese, quello che sarà di un uomo che ha dato al suo paese parte della sua vita, oggi è stato stimato dalla Legge valere 250,00 euro. La cosa al momento mi lascia interdetto; mi auguro che tutto si rivelerà un brutto sogno, ma in quel caso non sarò più interdetto, sarò arrabbiato e preoccupato ancor più per la democrazia e lo sviluppo del nostro territorio e del nostro Paese.

In conclusione cosa pensa che succederà?

Ho imparato sulla mia pelle a non fare previsioni quando si parla di futuro politico, sociale ed economico del nostro territorio, e non intendo farne neppure ora. Di sicuro so che viviamo in una società che giudica e si comporta sulla base di impulsi che provengono da tutti gli organi del corpo umano tranne uno: il cervello. Oramai abbiamo ridotto la Politica e l’Amministrazione, con buona pace di pochi che sono l’eccezione che conferma la regola, a chi rincorre mete e traguardi che non è stato capace di raggiungere con il lavoro e le professioni, o a chi ha altre mire che non l’interesse pubblico, o a chi come curriculum può vantare solo un dato anagrafico; queste regole, che non ci sogneremmo mai di applicare per scegliere il medico che ci deve operare o l’ingegnere che ci deve progettare la casa, le applichiamo per scegliere i nostri governanti. Viviamo in una contraddizione continua, ma poi siamo pronti ad ergerci censori e giudici di tutti e di tutto.

Auguro a Giovanni Di Martino, alla sua Amministrazione e a tutti i Praianesi, di uscire presto da questo tunnel, ma più ancora auguro a tutti i cittadini della Costa d’Amalfi di ritrovare presto la giusta rotta, magari servendosi di quell’oggetto che porta il nome di Flavio Gioia, quella bussola che dovrà avere il suo ago puntato non verso il nord, ma verso l’onestà, la capacità amministrativa, il senso del bene pubblico, l’amore per questa terra.

In chiusura eviterei ogni giudizio e pregiudizio e, in attesa che luce venga fatta, invito tutti a sintonizzarsi sugli aspetti umani di una vicenda che può fare danni per un valore stratosferico e non di miserabili 250 euro.