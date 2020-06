Via la mascherina. Da ora non sarà più obbligatoria all’aperto in Campania . Mezzanotte e un minuto di lunedì 22 giugno 2020 finalmente non si dovrà portare più la mascherina in strada, come, fra l’altro, avviene in tutta Italia e tutta Europa. Il provvedimento in Campania riguarda solo i luoghi all’aperto perché in quelli chiusi permane l’obbligo (mezzi pubblici, negozi, supermercati ecc). Mascherina da indossare obbligatoriamente anche nelle nelle situazioni di assembramento o dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro. Restano in vigore le sanzioni. Quelle per i semplici cittadini (da 400 a mille euro) ma anche per le imprese