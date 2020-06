Vallo della Lucania. Studentessa si presenta a sostenere gli esami di maturità con la febbre, scatta il protocollo anti-Covid

Vallo della Lucania. Questa mattina una studentessa si è recata presso l’Istituto Parmenide del paese cilentano dove avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità ma all’obbligatorio controllo all’ingresso del plesso scolastico da parte dei volontari della Croce Rossa alla ragazza è stata riscontrata una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi.

Immediatamente è scattato il protocollo per l’emergenza Coronavirus e la studentessa è stata, quindi, sottoposta al test per rilevare la presenza del virus. Fortunatamente l’esito è stato negativo ma, in via precauzionale, il dirigente scolastico ha deciso di modificare le modalità mantenendo la presenza della commissione esaminatrice in classe mentre per gli ultimi otto maturandi è stato stabilito il colloquio a distanza con il collegamento da casa.