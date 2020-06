Valle delle Ferriere, da sabato 13 giugno riprendono le visite guidate alla Riserva Naturale

A Scala da sabato 13 giugno riprenderanno le visite guidate alla Riserva Naturale. Il Comune di Scala, che gestisce e regola gli accessi alla Valle delle Ferriere, informa infatti sarà nuovamente possibile usufruire del servizio di accoglienza ed accompagnamento.

Da questo weekend si potrà nuovamente far visita a questo area immersa nel verde, incontaminata e ricca di spettacolari cascate, tra le 41 riserve biogenetiche italiane censite dal Consiglio d’Europa. Questo sito merita sicuramente di essere visitato, per vivere un’esperienza unica. Per informazioni e prenotazioni si può contattare telefonicamente il seguente numero 338 5605 550 o scrivere una mail all’indirizzo info@lavalledelleferriere.com.