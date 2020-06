Vacanze tra Positano ed Amalfi per l’influencer Ilaria Rodella. Ilaria Rodella, ragazza di 26 anni laureata in lingue e letterature straniere per il management e turismo all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è arrivata in Costiera Amalfitana tramite una collaborazione con la catena di Hotel NH. Per questo motivo soggiorna nel Grand Hotel Convento di Amalfi, del quale ha tessuto infinite lodi, così come della Costa d’Amalfi in generale, per il completo rispetto delle norme per la limitazione del contagio da Coronavirus: tutti, ha detto, indossano la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi.

Tramite il suo profilo Instagram, la ragazza informa i suoi follower sul suo soggiorno in Costiera, della quale oggi ha visitato Positano. “Spero non ricapiterà mai più di vederla così vuota per un motivo così triste, ma devo dire che è stato bellissimo potere visitare Positano con calma e ammirarla in tutta la sua bellezza! Io ci ho lasciato un pezzo di cuore “, ha scritto della perla della Costa d’Amalfi.