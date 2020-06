Uomo di Praiano trasferito al Ruggi di Salerno: infarto in corso. Nel corso di questa serata, intorno alle ore 19, un uomo di 44 anni di Praiano, in Costiera Amalfitana, si è fatto accompagnare al Pronto Soccorso dell’Ospedale Castiglione, a causa di quello che si è poi scoperto essere un infarto in corso. Il cardiologo, infatti, si è reso conto che poteva trattarsi di un arresto cardiocircolatorio ed ha fatto realizzare l’ecografia cardiaca, la quale ha confermato questa ipotesi.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasferito con l’eliambulanza all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per un intervento chirurgico.