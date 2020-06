\"Una tazza di latte\" - scorci di Positano in Poesia

Positano ( Salerno ) . Esce durante la Quarantena “Una tazza di latte”, una raccolta di poesie e racconti scritto a due mani, appartenenti a Roberta Lucibello, giovane positanese e la sua amica Mimosa Mariotti. Questa singolare pubblicazione “ha una struttura particolare e innovativa, prende spunto dal menù dei ristoranti e li condisce di parole, sostituendo con le portate la classica divisione in sezioni.” come raccontano su una nota recensione. Perché la cucina diventa un leitmotiv con cui si affronta la vita, e le emozioni si plasmano in piatti da assaporare fino in fondo.

Sono poesie e racconti di vita, di amori viscerali, e di emozioni viste dall’oblo del proprio” io” .

Ricorrente, da parte della Co autrice, Roberta, l’omaggio proprio la mia cara Positano, al suo profumo di limoni ed ai “leoni al sole” ai piedi della sua sontuosa spiaggia di rocce.. E arriva sottile in tutta la dolcezza sofferta, il commiato alla tanto stimata Giovanna Passerotti – nonna della giovane penna – che tutti noi, abbiamo avuto l’onore di conoscere.

Il libro in vendita unicamente sullo store di Amazon, è riuscito a sbarcare dalla Costiera amalfitana negli Stati Uniti, perché la scrittura è un ponte che può arrivare davvero ovunque. E la campagna di promozione social è stata resa possibile grazie all’occhio fotografico di Simone Bureca, fotografo noto per i suoi scatti ad Achille Lauro, punta di diamante anche al Festival di Sanremo.