Una bottiglia di vino per ogni famiglia ravellese

In occasione della Festa della Repubblica il Comune di Ravello omaggerà ogni famiglia ravellese di una bottiglia di Falanghina Irpinia D.O.C. offerte dall’Azienda Vinicola Bellaria. Antonio Pepe titolare dell’azienda, in segno di gratitudine, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla cittadina che lo ha sempre invitato alla manifestazione Calici di Stelle e che da anni è presente con successo sulle tavole dei più importanti ristoranti e hotel della Costiera Amalfitana.

La Falanghina potrà essere ritirata Martedì 2 giugno presso il bar esterno dell’Auditorium Oscar Niemeyer grazie all’ausilio dei giovani volontari di Dammece na’ mano dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.