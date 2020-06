Un ” fenomeno ” di nome Gianmarco…età 10 anni!

Ultimo di quattro figli, un bel bimbo bruno, a vederlo direste… Sicuramente introverso e taciturno… ma non è così, lui è di poche parole, si fa per dire, e anche un po’ caparbio, ha imparato in famiglia a contendersi i tempi e gli spazi dai fratelli più grandi, ingegnosi anche loro; figlio d’arte con il papà già affermato artista e la mamma che con i suoi hobby è all’ insegna dell’originalità e creatività. A scuola, nemmeno a chiederlo, è il classico prodigio con tutti 9 al primo quadrimestre che poi diventano inevitabilmente 10 al secondo. E chi l’avrebbe mai detto che sotto quell’aria sorniona si nascondesse un vero e proprio influencer… i dolci sono la sua passione e tutto è cominciato per gioco e a sentirlo dimentichiamo il bimbo taciturno, ne compare un altro sicuro di sé che con le sue ricette riesce a convincere che tutti possiamo essere bravi, anche quelli meno capaci che si limitano all’ unica passione di meravigliarsi nel guardare ma soprattutto anche di mangiarli!

E se pensiamo che abbiamo di fronte un bimbo di soli 10 anni non possiamo che augurare a Gianmarco di seguire la sua stella perché sia sempre più fulgida e splendente tanto da meritarsela.

Ad Astra Gianmarco

Per seguire le ricette di Gianmarco cliccate i seguenti link:

