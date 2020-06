Ultimo giorno di scuola, tante incertezze sul futuro anche in Costa d’ Amalfi e Sorrento . L’8 giugno 2020 sarà ricordato come l’ultimo giorno dei saluti a distanza attraverso un computer, delle rimpatriate nei parchi (scoraggiate dal maltempo), della malinconia generalizzata per chi sta chiudendo un ciclo importante, come la quinta elementare, la terza media o il quinto anno di superiori, senza la festa. Un ultimo giorno che arriva alla fine di tre lunghissimi mesi di chiusura, in cui le scuole hanno cercato faticosamente con la didattica a distanza di mantenere alto il livello della qualità dell’apprendimento, scontrandosi però spesso con difficoltà tecniche, pratiche ed emotive di docenti, studenti, famiglie. Anche in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina come in tutta Italia c’è tanta incertezza “Si pensa a fare i doppi turni oppure alternando i ragazzi metà una settimana in classe e l’altra metà lezioni con la DAD, la didattica a distanza ”

Oggi è anche il giorno dello sciopero del personale, con i sindacati che proprio nell’ultimo giorno vogliono porre l’attenzione su ciò che non funziona, in questa scuola malandata in tempo di Covid. Flash mob, manifestazioni ed iniziative sono previsti in tutta Italia, dalle 11 alle 13 anche davanti al ministero dell’Istruzione a Roma. Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda lamentano il fatto che si facciano proclami sulla centralità dell’istruzione che poi – sostengono – non vengono seguiti da stanziamenti congrui, la mancata stabilizzazione dei precari «che da anni contribuiscono in maniera fondamentale al funzionamento della scuola italiana», `classi pollaio´ destinate, a loro dire, a rimanere tali anche a settembre.Il pedagogista Daniele Novara: «Niente mascherine per i più piccoli a scuola»



Alle loro rimostranze si aggiungono, in sordina, quelle dei sindaci, dei presidi e delle famiglie, che ancora non sanno come e se si rientrerà a settembre. Mascherine, metro di distanza, plexiglass tra i banchi, aule all’aperto, tour tra i musei, didattica mista: le ipotesi negli ultimi giorni sono circolate a più livelli, ma le certezze sono poche. A farsene portavoce oggi è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Il mio appello va al ministero dell’Istruzione, serve programmare, servono linee guida immediate per potere garantire un ritorno a scuola in sicurezza ma vero da inizio settembre – ha spiegato il sindaco -. Oggi è `ultimo giorno di scuola di un anno scolastico anomalo, cosi´ è andata, ma è importante che i nostri figli a settembre ritornino a scuola». È la speranza di tutti. Ma sulle condizioni e le modalità ci vogliono certezze. E a settembre mancano ormai solo tre mesi.